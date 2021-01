Zanzariere plissettate: Vantaggi e Svantaggi

(Roma 28 gennaio 2021)

Roma, 28 Gennaio 2021. Una zanzariera deve proteggere la casa dalle zanzare e dagli insetti, e fin qui siamo tutti d’accordo. Ma è davvero l’unica funzione a cui questo strumento debba assolvere? Sul mercato oggi troviamo una scelta di prodotti talmente variegata che ci danno la possibilità di dotare le nostre case non solo di uno strumento di difesa contro le zanzare, ma di un vero e proprio oggetto di arredamento, integrato con l’estetica della casa e soprattutto pratico, funzionale e che non influisce in modo negativo sulla fruizione degli spazi.

È senza dubbio il caso delle zanzariere plissettate, che a differenza della classica zanzariera a molla è costituita da una rete a plissé, appunto, che si piega su sè stessa quando viene aperta e chiusa, senza cassettoni, senza molle e senza calamite.

Quali sono i vantaggi della zanzariera plissettata?

1. Non “scattano” rischiando di far male

La zanzariera a rullo funziona con una molla all’interno di un cassonetto, che viene caricata quando la rete è aperta. Questo comporta che chiudendola, la rete scatta all’indietro se non accompagnata a dovere. Il sistema a molla è un rischio per le dita dei più piccoli e di chiunque si trovi in prossimità della barra di alluminio. Tutto questo con la zanzariera plissettata non accade poiché non c’è un sistema a molla.

2. Sono più facili da pulire

Le reti delle zanzariere tradizionali riportano, per il materiale con cui sono fatte, una difficoltà ad essere pulite. La rete tende a trattenere la polvere e lo sporco, che si deposita anche nella guida e viene trascinata, con la chiusura, nel cassonetto. La zanzariera plissettata non ha il cassonetto: la rete si piega su sè stessa, non ci sono angoli nascosti difficili da raggiungere e la guida è facile da pulire con una semplice aspirapolvere.

3. Si aprono e chiudono più facilmente

Uno dei vantaggi più forti è quello della facilità di movimentazione. Sulle reti classiche basta una piccola piega o un po’ di sporco nella guida a far inceppare il sistema a molla. Inoltre devono stare o aperte o chiuse, non possono essere semplicemente aperte o chiuse fino al punto che si desidera. La zanzariera plissettata è l’unico strumento che può invece offrirti questo specifico vantaggio.

4. Sono più facili da installare

Montare le zanzariere plissettate è un’operazione davvero semplice e veloce perché sono realizzate con meno componenti rispetto alle zanzariere tradizionali. Le plissettate consentono di correggere anche consistenti errori di fuori squadro come nessun’altra zanzariera potrebbe fare.

I vantaggi esclusivi delle zanzariere plissettate SharkNet

Le zanzariere plissettate SharkNet offrono questi, più una serie di vantaggi che la differenziano da qualsiasi altro prodotto concorrente, anche della stessa loro tipologia di zanzariera, ovvero quella plissettata.

Il brevetto SharkNet

Per quale motivo? Il brevetto di SharkNet, registrato in Camera di Commercio a Roma nel 2003 Brevetto Europeo N 1701641), riguarda la facilità di movimentazione: SharkNet può essere aperta da entrambi i lati e fermata a qualsiasi punto, sia in verticale che in orizzontale, in modo talmente facile e sicuro che anche un bambino potrebbe farlo senza rischiare di farsi male: questo perchè non utilizza congegni a molla che scattano.

Tra i vantaggi rilevanti figura indubbiamente anche la rete in poliestere idrorepellente che consente di poter pulire la rete senza fatica, senza lasciare residui e senza rischiare di danneggiarla, poiché si tratta di una rete che respinge naturalmente la polvere e l’acqua.

Gli svantaggi delle zanzariere plissettate

Ma quali sono invece gli svantaggi delle zanzariere plissettate (e di SharkNet)?

Il principale svantaggio, se così vogliamo chiamarlo, è rappresentato forse dal prezzo di base più alto rispetto ad altre zanzariere.

È necessario tuttavia riflettere su quanto segue: stiamo parlando di un prodotto con tempi e problematiche di installazione considerevolmente inferiori rispetto a qualsiasi altro sistema concorrente.

Un prodotto che inoltre necessiterà nel corso della sua vita, di poca manutenzione, infinitamente più resistente.

Questo vuol dire che il prezzo di media più alto iniziale verrà “ammortizzato” nel tempo con costi di manutenzione quasi a zero e tempi di sostituzione più lunghi.

Maggiori informazioni sulle zanzariere plissettate SharkNet sono disponibili sul sito www.shark-net.com.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl