Zaporizhia, Kiev: "Ripristinata energia centrale"

Ripristinata l'energia alla centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande dell'Europa nel sud dell'Ucraina. Lo riporta l'emittente statale ucraina Suspilne spiegando che l'alimentazione elettrica esterna al sito è di nuovo in funzione.

''Non può continuare così'' la situazione a Zaporizhzhia, dove ''per la settima volta dall'inizio del conflitto si è dovuto ricorrere a generatori di emergenza'', ha scritto su Twitter il segretario generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi dicendo che la ''situazione di sicurezza nucleare presso la centrale è estremamente vulnerabile''.