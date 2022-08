Zaporizhzhia, missione Aiea a centrale da domani a sabato

Il team di ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica arrivato a Kiev

Il team di ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è arrivato a Kiev in vista dell'inizio della missione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. Lo ha riferito il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, citato dal Guardian. Secondo Grossi, la missione alla centrale si terrà da domani a sabato.

Una missione ''necessaria'', ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov, aggiungendo che tuttavia "non stiamo parlando della possibile demilitarizzazione della zona attorno all'impianto nucleare''. Secondo Peskov ''tutte le parti devono fare pressione sull'Ucraina affinché riduca la tensione militare all'impianto che sta mettendo in pericolo l'Europa intera'', perché ''solo la pressione sull'Ucraina può ridurre la tensione militare'' nella zona.

Secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, quella all'impianto di Zaporizhzhia, la centrale nucleare più grande d'Europa nel sud dell'Ucraina, sarà ''la missione più difficile nella storia dell'Aiea, date le attività di combattimento intraprese dalla Federazione Russa sul campo e anche il modo palese con cui la Russia sta cercando di legittimare la sua presenza".

Intanto continua lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev circa gli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Europa nel sud dell'Ucraina. Nelle prime ore di oggi Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare della regione, ha denunciato un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia. A seguire il funzionario russo Vladimir Rogov, a capo dell'amministrazione regionale posta da Mosca, ha accusato Kiev di aver colpito la centrale. ''Il motivo dell'attacco è la volontà della leadership di Kiev di ostacolare la missione dell'Aiea'', ha scritto su Telegram riferendosi all'arrivo degli ispettori domani.