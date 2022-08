Per Mosca la delegazione non può passare per Kiev

La Russia è favorevole ad una visita dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale di Zaporizhzhia ma pone delle condizioni: la delegazione Aiea non può passare per Kiev. Intanto il presidente russo, Vladimir Putin accusa gli Stati Uniti: "Stanno cercando di "prolungare" il conflitto in Ucraina.