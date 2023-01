Zaporizhzhya, Kiev: "Presto da centrale elettricità a Russia"

Gli occupanti russi stanno lavorando per esportare elettricità in Russia dalla centrale nucleare di Zaporizhzhya. Lo denuncia su Telegram lo stato maggiore ucraino, rilanciato da Ukrainska pravda.

A quanto si legge, le forze russe si stanno preparando a controllare due linee da 750 kw per pianificare lavori di ripristino in vista dell'invio di elettricità in Russia. Secondo Ukrainska Pravda i russi vorrebbero coinvolgere nei lavori 150 tecnici bielorussi.