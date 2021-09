ZEISS Vision Care torna on air con il nuovo spot pubblicitario dedicato alle lenti SmartLife e alle ultime novità per proteggere gli occhi e la vista.

Il nuovo spot include le importanti innovazioni che ZEISS ha introdotto nel campo delle lenti oftalmiche, a partire dalle lenti SmartLife di ultima generazione.

CASTIGLIONE OLONA, 28/09/2021 - Un uomo sulla quarantina passeggia al parco mentre si reca al suo appuntamento, consultando il suo smartphone per trovare più velocemente la strada. È così che ZEISS Vision Care immagina il ritorno alla normalità, in un mondo che finalmente sembra essere pronto a ripartire. Per affrontare al meglio le sfide quotidiane, in una vita sempre più dinamica e connessa, ci viene in aiuto ZEISS, con le sue lenti SmartLife, vere protagoniste dello spot e alleate fedeli che consentono una visione nitida e rilassata per l’intera giornata, trascorsa tra la vita reale e quella nel nostro mondo digitale.

Le lenti ZEISS SmartLife sono versatili, adatte al lifestyle odierno, capaci di rispondere al comportamento visivo moderno molto dinamico e sempre connesso, grazie a campi visivi più ampi all’88%, una visione più precisa a distanza ravvicinata, essenziale a tutte le età per la migliore messa a fuoco dei dispositivi digitali, e una protezione contro i raggi UV fino a 400 nanometri, di serie in tutte le lenti ZEISS.

Lo spot ricorda che le lenti ZEISS SmartLife possono essere integrate con le due più recenti novità lanciate dall’azienda tedesca:

- l’esclusivo trattamento ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV - il primo trattamento antiriflesso in grado di eliminare attivamente virus e batteri potenzialmente nocivi presenti sulla superficie della lente.

- Il materiale ZEISS BlueGuard – ideale per bloccare la componente nociva della luce blu, emessa dai dispositivi digitali, ma anche dall’illuminazione artificiale a LED, ma anche per ridurre i fastidiosi riflessi blu-viola che prodotti simili normalmente presentano.

Lo spot sarà in onda nel formato da 20”, nelle due differenti versioni, a partire dal 26 settembre per 3 settimane sulle principali emittenti televisive. La campagna TV sarà affiancata da 5 settimane di programmazione sui canali digitali con sponsorizzazione di video e banner, nonché presidio delle parole chiave e attività di native advertising. Inoltre, troverà continuità e rinforzo sui social del Brand, con l’iniziativa social Blue Light Days: su Instagram per 3 giorni la pagina ZEISS Vision Care Italia pubblicherà attraverso una serie di Instagram Stories fatti e curiosità sulla luce blu e, naturalmente, metterà a disposizione consigli e utili accorgimenti per tutti. Inoltre, chiunque avrà la possibilità di interagire e inviare le proprie domande sul tema e ricevere risposta da un esperto ZEISS.

“Spiegare i benefici di prodotto è importante per comprendere il bisogno, spesso latente, non ben definito nei suoi contorni. Le innovazioni degli ultimi anni ci consentono oggi di proporre un portafoglio di soluzioni visive completo, attento, come sempre, al benessere, ma soprattutto vicino ai bisogni di visione moderni, alle sfide che i nostri occhi affrontano ogni giorno e al bisogno di protezione che sentiamo sempre più forte. E’ proprio questa esigenza di informazione che ci spinge a comunicare direttamente e a farlo utilizzando più mezzi, nonché adattando il messaggio al mezzo che usiamo, coinvolgendo però sempre i centri ottici nostri partner perché sono loro il primo riferimento sul territorio.” - ha commentato Roberta Celin, Communication Manager di ZEISS Vision Care.

Informazioni su ZEISS

ZEISS è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale, che opera nei settori dell'ottica e dell'optoelettronica. Nel precedente anno fiscale il Gruppo ZEISS ha generato ricavi per oltre 6,3 miliardi di Euro nei suoi quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets (dati aggiornati al 30 settembre 2020).

Per i suoi clienti, ZEISS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per la metrologia industriale e la garanzia di qualità, per i microscopi usati nelle scienze biologiche e nella ricerca sui materiali e per le tecnologie medicali dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie nelle specializzazioni di oftalmologia e microchirurgia. Il nome ZEISS è conosciuto nel mondo anche come sinonimo di litografia ottica, strumento usato dall'industria dei chip per la produzione di componenti semiconduttori. La domanda di prodotti a marchio ZEISS quali lenti per occhiali da vista, lenti per foto e videocamere e binoculari è in crescita.

Grazie a un portfolio in linea con le future aree di crescita quali digitalizzazione, sanità e Smart Production e a un marchio forte, con le sue soluzioni ZEISS sta plasmando il futuro e promuovendo la costante evoluzione del mondo dell'ottica e dei campi correlati. ZEISS investe il 13% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo. Queste spese ingenti rappresentano una lunga tradizione presso ZEISS e sono allo stesso tempo un investimento per il futuro.

Con oltre 32.000 collaboratrici e collaboratori, ZEISS opera a livello mondiale in quasi 50 paesi con circa 30 stabilimenti produttivi, 60 sedi di distribuzione e assistenza e 27 centri di ricerca e sviluppo. La sede centrale dell'azienda, fondata a Jena nel 1846, si trova a Oberkochen in Germania. La Carl Zeiss Foundation, una delle più grandi fondazioni tedesche dedicate alla promozione della scienza, è il proprietario unico della holding Carl Zeiss SpA.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.zeiss.it

ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care è uno dei leader mondiali nella produzione di lenti per occhiali da vista e strumenti oftalmici. All'interno del segmento Consumer Markets questa area sviluppa e produce strumenti e soluzioni per l'intera catena di valore dell'ottica oftalmica, che vengono commercializzati in tutto il mondo con il marchio ZEISS.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.zeiss.it/vision