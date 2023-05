Zelda Tears of the Kingdom emulato su PC, il leak preoccupa Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esce il 12 maggio su Switch e, in quanto seguito diretto del titolo che nel 2017 ha accompagnato il lancio della console e fatto gridare al miracolo, si tratta di una delle novità più attese della stagione. Negli scorsi giorni, con quasi due settimane di anticipo rispetto all'arrivo nei negozi, delle copie della cartuccia hanno lasciato in modo illegale i rivenditori e, di conseguenza, qualcuno ha iniziato a distribuire il gioco perché possa essere avviato su computer e console modificate. Sembrerebbe che la versione sia quella definitiva del gioco, sebbene l'emulazione di Switch sia abbastanza instabile è possibile progredire nel gioco e gli spoiler hanno iniziato a cadere a pioggia, considerando anche che alcuni hanno deciso di fare degli stream del gioco su Twitch. Non è chiaro quali saranno le mosse di Nintendo a questo punto, ma in primis c'è l'intento di far sparire dalla Rete qualsiasi traccia della ROM del gioco. Negli scorsi mesi l'azienda ha minacciato azioni legali per chiunque avesse divulgato illegalmente materiale relativo a Tears of the Kingdom prima dell'uscita sul mercato.

