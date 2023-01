"Furono insensate le polemiche che precedettero il mio monologo contro i femminicidi a Sanremo 2020; come quelle che oggi riguardano Zelensky" a Sanremo 2023. E' quanto afferma Rula Jebreal, per la quale "poter usare un palco così importante per parlare in difesa di chi subisce una violenza brutale è una delle cose belle della democrazia".