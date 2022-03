Molte città dell'Ucraina sono state "distrutte del tutto, come Mariupol, sulla costa del Mare d'Azov, dove c'erano mezzo milione di persone e che è come la vostra città di Genova, dove sono stato. Immaginate una Genova completamente bruciata". E' un passaggio del discorso del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in collegamento video con il Parlamento italiano.