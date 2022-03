"Quello del presidente Zelensky al Parlamento italiano è l'intervento di un leader europeo, che parla al cuore e ai valori della nostra comune civiltà. È questa la ragione del nostro impegno: l'invasione dell'Ucraina configura un'aggressione all'Europa, alla democrazia e alla sovranità delle Nazioni. Fratelli d'Italia, compattamente presente in Aula, ringrazia Volodymyr Zelensky per le sue parole". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in una nota.