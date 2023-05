Zelensky in Germania, misure di sicurezza senza precedenti - Video

Imponenti misure di sicurezza in Germania per la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensk. Atterrato a Berlino intorno alle 0,30, Zelensky si è poi spostato in elicottero al Bendlerblock, la seconda residenza ufficiale del Ministro della Difesa. Nel pomeriggio, il trasferimento ad Aquisgrana a bordo di un Airbus governativo, dove Zelensky riceverà il Premio Carlo Magno. Su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, ha postato su Twitter un breve video delle misure di sicurezza in vigore oggi in Germania.