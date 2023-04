Zelensky in Polonia il 5 aprile

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso in visita in Polonia il 5 aprile. Lo ha annunciato il consigliere per gli affari esteri della presidenza polacca, Marcin Przydacz, in un'intervista oggi ad una radio polacca, secondo quanto riporta la Cnn. Zelensky, che sarà accompagnato dalla first lady Olena Zelenska, ha in programma colloqui con il presidente polacco, Andrzej Duda, in quella che sarà la sua prima visita a Varsavia dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, nel febbraio dello scorso anno.