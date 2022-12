"Gli Stati Uniti hanno confermato il loro coinvolgimento diretto nel conflitto in Ucraina ospitando a Washington il presidente ucraino Zelensky". Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Per il portavoce del Cremlino Peskov, "dal presidente ucraino non è arrivato nessun appello alla pace", mentre "la decisione degli Usa di forniri missili Patriot non favorisce la fine del conflitto".