Zelensky parteciperà a summit leader Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà in video collegamento al vertice straordinario dei leader Nato del 24 marzo a Bruxelles, al quale sarà presente anche il presidente Usa Joe Biden. Lo ha riferito il portavoce presidenziale Serhiy Nykyforov, secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Interfax.

Biden giovedì annuncerà un "ulteriore pacchetto di sanzioni" contro la Russia, ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, nel briefing alla stampa nel quale ha illustrato il viaggio in Europa del presidente Usa. L'annuncio di Biden, ha spiegato Sullivan, "non si concentrerà solamente sull'aggiunta di nuove sanzioni", ma nell'assicurare che ci sia uno "sforzo comune" con gli alleati per fermare i tentativi di sfuggire alle sanzioni, sulla loro implementazione e su "qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi Paese di aiutare la Russia", che possa "minare, indebolire o aggirare" le sanzioni. Questa, ha sottolineato, è una "parte importante" della "prossima fase" dello sforzo congiunto contro Mosca.