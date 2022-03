Il presidente russo Vladimir Putin "vede l'Ucraina come una parte del suo mondo, della sua visione del mondo, ma ciò non corrisponde a quello che è accaduto negli ultimi 30 anni". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'Economist. "Non penso" che il presidente Putin "visualizzi nella sua mente la stessa Ucraina che vediamo noi" ha detto Zelensky.