Zelensky: "Vittoria Ucraina e Kiev nella Nato, non ci sono alternative"

''L'Ucraina sarà presto nella Nato per poter arginare la Russia''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, aggiungendo che ''non c'è alternativa per l'Ucraina se non la vittoria. Non c'è alternativa se non l'Ucraina nella Nato''.

''La determinazione non è mai astratta. Davide ha sconfitto Golia non con il potere della conversazione, ma con le sue azioni, il suo coraggio e la sua fionda. Il coraggio lo abbiamo, la fionda ci renderà più forti'', ha aggiunto. E rivolgendosi ai presenti ha detto ''voi siete i Davide del mondo libero. gloria a tutti quelli che sono al fronte''.

''E' il momento, per l'Ucraina, di essere parte integrante dell'Unione europea'', ha proseguito. ''La maggior parte degli europei sostengono la nostra membership, abbiamo già ottenuto lo status di Paese candidato. Ci stiamo preparando per iniziare con i negoziati e siamo già allineati con economia, logistica ed energia europea''.

E' importante velocizzare l'invio di armi all'Ucraina da parte dei Paesi occidentali "perché la vita delle persone dipende da questa velocità", ha evidenziato, sottolineando che mentre gli alleati dell'Ucraina discutono l'invio dei carri armati, il Cremlino pensa a modi di "strangolare" la Moldavia.

Più la Ue "trascina" i negoziati sull'allargamento, più distruttive ed aggressive diventano le politiche della Russia, ha detto ancora il presidente ucraino, ricordando che la maggioranza dei Paesi Ue sostiene l'ingresso di Kiev che è già "unita all'economia, logistica ed energia europea".