Zeman: "Roma in finale Conference League? Torneo da paesi sottosviluppati"

"Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E’ un segno del livello di quella coppa, che è di un livello molto basso. Una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati, anche se ci sono state anche squadre grandi". Zdenek Zeman a 'Un Giorno da Pecora' si esprime così sulla finale di Conference League che la Roma giocherà a Tirana contro il Feyenoord. Il tecnico boemo boccia anche lo spettacolo offerto da Inter e Juventus nella finale di Coppa Italia. "La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione e troppa difesa", dice.

A chi fa notare che la Juventus ha segnato con Vlahovic proprio grazie ad un'azione in verticale, replica: "Sì, ma una rondine non fa primavera". Chi ha giocato meglio? "L'Inter ha giocato di più, la Juventus molto poco". Nel mirino della critica è finito Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. E' stato troppo rinunciatario? "No, è stata la squadra semmai ad esserlo". Qual è, in questo momento, il tecnico di Serie A che preferisce? "Mi piace molto Italiano della Fiorentina, ha idee di gioco interessanti".