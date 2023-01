Zendure SuperBase V, il primo sistema di accumulo di energia plug-and-play con batterie allo stato semisolido, è stato nominato vincitore del premio per l'innovazione CES 2023.

PALO ALTO, California, 9 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, fornitore leader nel settore dell'indipendenza energetica e una delle startup tecnologiche in più rapida crescita, annuncia al CES il lancio del suo rivoluzionario sistema di accumulo di energia per la casa (e non solo), SuperBase V. Nominato vincitore del CES 2023 Innovation Award nella categoria Sostenibilità, Progettazione ecocompatibile ed Energia intelligente, questa stazione di alimentazione modulare e portatile con batterie allo stato semi-solido, novità assoluta nel settore, offre una vera indipendenza energetica agli utenti su scala nazionale. SuperBase V fornisce energia più affidabile, sicura e pulita quando e dove gli utenti ne hanno più bisogno, ideale per la vita in camper e in zone remote e non connesse alla rete, per la ricarica dei veicoli elettrici, per le esigenze di alimentazione di tutta la casa e come back-up di emergenza.

MAGGIORE SPAZIO DI STOCCAGGIO E PIÙ POTENZA: le batterie allo stato semi-solido di Zendure offrono una capacità espandibile e personalizzabile da 6,4kWh a 64kWh con batterie di espansione satellitari, le prime di questo tipo al mondo. La configurazione massima di SuperBase V (con due unità di base e otto batterie satellite) è in grado di immagazzinare energia sufficiente per alimentare una famiglia tipo per una settimana o più.

RICARICA RAPIDA: se utilizzato in combinazione con batterie ad espansione satellitare e con ingresso solare (3.000W) e alimentazione CA, SuperBase V può essere ricaricato in appena un'ora (fino a 5,9kW di ricarica doppia).

115V E 230V A DOPPIA TENSIONE: un'alimentazione di riserva per tutta la casa, il primo e unico sistema di fornitura di tensione doppia di 115V/230V da un'unica unità di base per ricaricare contemporaneamente piccoli e grandi elettrodomestici.

RICARICA DEI VEICOLI A CASA E IN VIAGGIO: con una potenza di distribuzione fino a 23.000 W, il pannello domestico è in grado di ricaricare due veicoli contemporaneamente e di fornire alimentazione CA a un massimo di dieci circuiti in tutta la casa. La ricarica portatile EV di livello 2 è compatibile anche con l'ingresso alle stazioni elettriche pubbliche e il SuperBase V, abbinato a un pacchetto d'accumulatori, aggiunge 65 chilometri in più per garantire la mobilità dei conducenti tra un pit-stop e l'altro.

SMART / CONNESSO: è compatibile con il sistema Amazon Alexa o Google Home per un controllo vocale intuitivo e comodo. L'app Zendure offre inoltre agli utenti strumenti per monitorare, gestire e personalizzare l'uso dell'energia, riducendo in modo significativo la bolletta energetica.

VERSATILE: Ciascuna stazione base è dotata di una serie di collegamenti e 14 porte, tra cui AC, USB-A e USB-C e una presa per auto da 12 V, per un'alimentazione illimitata.

PORTATILE: dotato di una maniglia estraibile e di ruote motorizzate per una più facile trasportabilità in casa e in viaggio.

SuperBase V è ora disponibile presso Zendure.com (affiliato: ShareASale), a partire da €4,599 (rateizzabili).

INFORMAZIONI SU ZENDURE

Zendure è una delle start-up del settore delle tecnologie per l'energia pulita a più rapida crescita, con sede nei poli tecnologici della Silicon Valley in California e della Greater Bay Area in Cina, oltre che in Giappone. L'obiettivo di Zendure è rendere l'energia accessibile ovunque e in qualsiasi momento e democratizzare la più recente tecnologia delle batterie per alimentare stili di vita connessi e sconnessi dalla rete in modo pulito e conveniente.

