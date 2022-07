Zenfolio lancia la sua ultima piattaforma di nuova generazione in Italia

MENLO PARK, Calif., 15 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Zenfolio, leader di mercato nella creazione di siti web e risorse commerciali per fotografi, ha annunciato oggi chela sua nuova e rivoluzionaria piattaforma è ora disponibile in Italia.

"Da oltre un decennio supportiamo con successo fotografi in ogni parte d'Europa. Si prevede che il settore dei servizi fotografici in Europa crescerà in modo significativo nei prossimi anni e la nostra nuovissima piattaforma fornirà ai fotografi strumenti tecnologici di ultima generazione per gestire e far crescere una fiorente attività di fotografia. L'aspetto più importante è che la nuova piattaforma per dispositivi mobili piacerà sicuramente ai clienti finali del fotografo" , ha dichiarato John Loughlin, CEO di Zenfolio.

Dopo un lancio di successo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada, la nuova piattaforma Zenfolio all-in-one crea una svolta. È costruita su un'infrastruttura avanzata di machine-learning, combina un website builder molto completo, una galleria fotografica e video e una soluzione di e-commerce in euro, con sofisticati strumenti per la gestione dei flussi di lavoro. Le funzionalità integrate di prenotazione, programmazione in tempo reale, fatturazione, pagamento e realizzazione automatica consentono ai fotografi di trascorrere più tempo dietro l'obiettivo mentre la piattaforma Zenfolio esegue i processi aziendali dietro le quinte.

La piattaforma fornisce preziosi approfondimenti analitici e consigli, oltre a opzioni avanzate di ricerca di foto. Consente la vendita intuitiva, la creazione flessibile di coupon promozionali, la gestione dei clienti e campagne di marketing tramite email automatizzate. Oltre a un sistema di e-commerce per il download digitale, i prodotti fotografici di Fujifilm, nostro partner di laboratorio, possono essere realizzati e spediti automaticamente, mentre il sistema consente ai fotografi di eseguire autonomamente gli ordini dei loro clienti.

Costruita da zero e forte di 15 anni di esperienza, di una vasta ricerca clienti e un investimento tecnologico di svariati milioni di dollari, la nuova piattaforma Zenfolio si fonda sull'automazione intelligente dei flussi di lavoro e attualmente offre tre piani ricchi di funzionalità per ogni tipologia di fotografi in ogni fase del loro percorso fotografico. ProSuite, il piano più avanzato presente sul mercato, è specificamente pensato per soddisfare le esigenze dei fotografi professionisti, mentre Portfolio e PortfolioPlus sono stati sviluppati per soddisfare le necessità dei fotografi part-time o aspiranti professionisti.

Informazioni su Zenfolio

Zenfolio Inc. offre soluzioni aziendali avanzate, che consentono ai fotografi di mostrare, condividere e vendere facilmente le loro immagini e i loro video. Da 15 anni Zenfolio è orgogliosa di servire fotografi in ogni parte del mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare zenfolio.com/eu

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859339/Zenfolio_platform.jpg