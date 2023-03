ZERO MOTORCYCLES e HUGE DESIGN svelano la SR-X

Non si tratta solo di uno studio di design ma di un vero e proprio progetto che andrà a segnare i nuovi scenari futuri nel segmento delle moto sportive elettriche.

La SR-X è stata realizzata in collaborazione con Bill Webb, del celebre studio di San Francisco HUGE DESIGN, e rappresenta l'ultima creazione di un programma di sviluppo denominato “Design the Future” di Zero Motorcycles.

"La concept bike SR-X punta a diventare il modello di riferimento per il design delle moto elettriche del prossimo futuro, combinando linee levigate e rigorose con l'aspetto deciso e i dettagli puramente prestazionali tipici delle moderne supersportive” ha affermato Bill Web.

Zero Motorcycles rappresenta l'innovazione costante applicata al mondo del motociclo.

Quello che è stato creato è una visione futuristica ma reale di quello che sarà il futuro delle moto. l'SR-X è alimentata dall'avanzato motore elettrico ZF75-10 di Zero e dall'ultima batteria al litio ZF17,3.

Brian Wismann, VP of Product Development di Zero Motorcycles, ha espresso parole di elogio per il design della SR-X: "Quando Bill presentò per la prima volta il suo progetto Mono-Racr in formato digitale, diversi anni fa, capii immediatamente che il linguaggio di un design basato su forme semplici e pulite sarebbe stato perfetto per una moto elettrica. È entusiasmante essere riusciti con il concept SR-X a realizzare la visione di Bill di una piattaforma per le nostre moto sportive".

Ora non ci resta di vederla appena possibile in giro per le nostre città.