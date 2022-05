Zero Motorcycles partecipa al fuori salone con la nuova FXE

L'esposizione, in programma dal 6 al 12 giugno, ha come obiettivo proporre soluzioni e orientamenti alle problematiche e ai grandi temi legati al vivere urbano, a partire dalla riduzione dell’impatto delle emissioni, dell’energia o dei materiali stessi. Al Fuorisalone 2022 Zero Motorcycles presenta la nuova FXE che rappresenta la moto del futuro ma che già da oggi rappresenta un nuovo standard con cui dovranno confrontarsi.

“Siamo orgogliosi di presentare la nuova FXE durante un evento così seguito come il Fuorisalone di Milano”, sostiene Umberto Uccelli, Vice President and Managing Director EMEA di Zero Motorcycles “non poteva esserci momento migliore per far conoscere più da vicino questo modello bello e rivoluzionario. Sfruttando l’esperienza di Huge Design di San Francisco abbiamo iniziato a sviluppare il concept della FXE alcuni anni fa. Volevamo creare un modello che fosse visionario anche in riferimento al mondo delle moto elettriche, già per sua natura progressista. Dopo decine di prototipi, revisioni e ore dedicate alla ricerca, siamo stati in grado di creare una moto con caratteristiche estetiche incredibili e capace al contempo di riportare l’esperienza di guida al suo stato più naturale, puro ed entusiasmante”.

Si tratta di una moto tanto agile quanto seducente, una supermotard che coniuga potenza, design intrigante e tecnologia elettrica. Leggera, scattante e silenziosa, la nuova FXE è animata dall'innovativo motore ZForce 75-5 e controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II.