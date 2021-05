ZeroFever: il nuovo strumento per il controllo realtime della temperatura

Padova, 14 maggio 2021. La misurazione della temperatura costituisce una delle principali misure da adottare per individuare sospetti casi di contagio da coronavirus.

ZeroFever è una startUp nata per dare una risposta alle nuove problematiche sorte con l’arrivo della pandemia. Grazie alla partecipazione di CSStampi srl, un’importante azienda del padovano, ZeroFever ha sviluppato un brevetto relativo ad una soluzione per il monitoraggio in tempo reale dei parametri di temperatura corporea e concentrazione di ossigeno nel sangue, che permette di ridurre il rischio di contagio all’interno di ambienti lavorativi, medici e pubblici in genere. L’obiettivo è fornire una mappa in tempo reale dei casi febbrili nel territorio nazionale per identificare in anticipo le zone maggiormente “infette”.

ZeroFever è uno strumento per il controllo realtime della temperatura rivolto ad aziende, uffici, strutture sanitarie, negozi, ristoranti, centri commerciali, cinema, aeroporti e a molte altre realtà aperte al pubblico. Grazie all’applicazione di competenze sviluppate nel mondo dell’elettronica, dell’IT, della tecnologia cloud, ZeroFever ha messo a punto una soluzione facilmente attivabile e alla portata di tutte le realtà di ogni dimensione.

Il team di ZeroFever ha preso spunto dal funzionamento del corpo umano. La suite rileva l’infiammazione nel punto esatto nel quale si presenta un eccesso di batteri/virus (casi febbrili) e aiuta a prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti. Questa soluzione è costituita da una serie di sensori di temperatura wireless dotati di ID NFC dalla forma di braccialetti od orologi smart. I gateway mantengono la temperatura costantemente monitorata e il cloud avverte chi di competenza se vengono riscontrati dei valori sopra la norma.

Il sistema indica al responsabile l'area nella quale è stato rilevato il problema per permettergli di attivare le procedure sanitarie più indicate. In questo modo il monitoraggio viene attuato nel rispetto delle normative relative alla privacy.

Grazie al monitoraggio in tempo reale si riesce ad individuare prontamente chi è entrato in contatto con una persona rilevata positiva, limitando la necessità di controlli che altrimenti andrebbero estesi a tutto il personale. La strumentazione permette di monitorare inoltre il livello di ossigeno nel sangue e di memorizzarlo, per creare un reperto storico delle condizioni mediche (previo consenso da parte della persona interessata). Il servizio viene garantito attraverso il comodato d’uso di tutti i dispositivi, con servizio di manutenzione già incluso.

Chi è ZeroFever

ZeroFever è una startup nata con l'obiettivo di creare prodotti e servizi innovativi grazie ad una tecnologia brevettata per il monitoraggio dello stato di salute delle persone in ambienti medici o aziendali.

Siamo convinti che monitorare e anticipare i problemi sarà la chiave che permetterà di trovare nuove soluzioni. Per questo l'utilizzo di moderne tecnologie ci permetterà di raccogliere e di vagliare grandi quantità di dati (BigData) utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale (AI).

Contatti Zerofever Srl:

http://zerofever.com/

+39 342 800 8952

info@zerofever.com