Zhou, incidente a Silverstone: il video dalle tribune

Il terribile incidente occorso a Zhou Guanyu al via del Gp di Gran Bretagna a Silverstone ripreso dalle tribune dell'autodromo. L'Alfa Romeo del pilota cinese si è ribaltata dopo un contatto nelle prime fasi della gara. Zhou se l'è cavata senza apparenti danni: nessuna frattura. Sugli spalti, mentre la monoposto vola verso le barriere, c'è chi scappa e chi rimane al proprio posto, con macchina fotografica e cellulare pronti all'uso.









What a horrible crash hope @ZhouGuanyu24 is ok pic.twitter.com/C08WY06tCi