Zingaretti: "Lazio zona gialla a Natale? Si può evitare"

Lazio a rischio zona gialla a Natale? ''Dobbiamo ancora combattere, non abbassiamo la guardia anche per questo - dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital - Combattere significa correre con la terza dose, da ieri aperta anche ai 18enni, e soprattutto nei luoghi affollati e nelle vie del commercio e sicuramente al chiuso indossare la mascherina. A Natale manca ancora un mese circa, credo che con comportamenti corretti e la vaccinazione la zona gialla si possa evitare''.