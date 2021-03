Zingaretti si dimette, Cacciari: "Ora ha una sola strada"

(Adnkronos)

"Le dichiarazioni di Zingaretti, nella loro gravità, non lasciano adito ad alcun dubbio. Ora, dopo le dimissioni, Zingaretti ha una strada obbligata". Massimo Cacciari si esprime così, a Otto e mezzo, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da del Pd. "Lui ritiene che il Partito Democratico non sia ingrado di mettere in campo l'azione richiesta dalla situazione e dice che il PD è un partito di poltronari. Zigaretti ha un'unica strada, arrivare all'assemblea e porre le sue condizioni, dicendo che con questo gruppo dirigente inadeguato a al congresso deve fare una battaglia per rifondare il partito", dice Cacciari.

"Ha una strada obbligata, non ne ha altre, altrimenti fa una figura tremenda. E' come un ristoratore che esce dal suo ristorante e dice 'amici, in questo locale fa schifo'. Ma chi lo vota un partito in cui il segretario dice che è un partito di poltronari? L'unica strada che ha Zingaretti porta a rifondare un partito che non è mai nato. Deve ripetere quello che ha detto e candidarsi a guidare un nuovo partito", aggiunge.