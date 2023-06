ZioTester.it: la soluzione più efficace per chi vuole il meglio nell’illuminazione ed elettronica per casa e ufficio

Milano, 26 giugno 2023. Nelle fasi di pianificazione di un progetto d’arredo, a prescindere dall’ambiente preso in esame, lo studio di ogni dettaglio è essenziale. E da questo dipende l’efficacia del risultato finale. ZioTester.it è al fianco di ogni cliente con un’articolata selezione di prodotti innovativi in ambito illuminazione, elettronica, smart home e altro ancora. Sono garantiti servizi aggiuntivi, quali spedizione a costo zero per ordini superiori a 49 euro, garanzia fino a 2 anni, conformità CE dei prodotti e assistenza clienti reattiva.

Nello spazio di pochi tap sul proprio smartphone è facile trovare esattamente quello di cui si ha bisogno per il proprio progetto. In ogni caso, nell’eventualità di dubbi, bisogno di consigli o di assistenza è attivo un preparato servizio di customer care multi-canale. Senza dimenticare il Blog dell’e-commerce, dove si possono scoprire tantissimi consigli e spunti utili sul mondo dell’illuminazione.

Nell’ambito della proposta dell’eCommerce sono presenti infatti articoli accuratamente selezionati al fine di garantire le migliori prestazioni e un rapporto qualità/prezzo ottimale. S’incontrano, ad esempio, soluzioni per l’illuminazione di case e aziende: lampadari, pendel, faretti, pannelli LED, lampioni da giardino, ma anche tantissime tipologie di lampadine, da quelle alogene a quelle led.

All’interno della sezione “Elettronica” sono acquistabili device per Maker e per IoT. Alcuni esempi? Screw Terminal, Breadboards e controller, come esp32. Si tratta di un modulo di sviluppo basato su un microcontrollore con potenza di elaborazione elevata, una vasta gamma di periferiche integrate e una grande quantità di memoria flash e RAM. È ideale per sviluppare progetti che utilizzano la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Disponibile anche una pagina interamente dedicata ai dispositivi Smart Home.

I prodotti disponibili su ZioTester.it sono a marchio CE e garantiti fino a due anni. A ciò si uniscono sconti competitivi, che portano ad un concreto risparmio rispetto ai costi di listino ufficiali. Le spedizioni si realizzano in 24/72 ore e sono portate a termine da corrieri autorevoli, quali BRT e GLS. In più, in caso di importi superiori a 49 euro la consegna diventa gratuita.

Infine, concludono l’esperienza d’acquisto sul portale modalità di pagamento sicure e trasparenti: carta di credito o prepagata, PayPal, contrassegno e bonifico bancario. Sono infatti protette da codifica SSL.

