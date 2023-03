Zity by Mobilize: una crescita record nel 2022

Una crescita globale del 56% nel 2022, Zity by Mobilize supera i massimi storici raggiunti nel periodo pre-pandemia.

Zity by Mobilize è una società di car sharing che nel 2022 ha registrato una crescita del 56% a livello globale, superando così i 12 milioni di euro di fatturato.

Sono oltre 610.000 gli utenti registrati, l’intera flotta della Zity by Mobilize ha percorso nel 2022 oltre 18 milioni di chilometri, il tutto a fronte di un abbattimento delle emissioni di CO2 di 1.900 tonnellate.

Javier Mateos, CEO di Zity: “Nel 2021 eravamo già in fase di ripresa rispetto al volume di business che avevamo prima della pandemia. Questo ci ha permesso di espandere il nostro servizio ad altri mercati, una strategia che si è rivelata di successo poiché siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo in termini di utili a Madrid entro il termine che ci eravamo prefissati, oltre a ottenere ottimi risultati nei mercati francese e italiano. Il 2022 è stato un anno ricco di eventi importanti che vanno oltre l’espansione in altri mercati, consolidando il nostro impegno verso l'innovazione, la sostenibilità e la sicurezza. Tre pilastri, questi, che fanno parte del nostro DNA e ci sostengono da quando abbiamo iniziato a operare più di cinque anni fa”.

Un servizio inaugurato a Lione e Milano inaugurato a marzo e maggio dello scorso anno, nel 2022 sono stati 59.000 i nuovi utenti per un incremento della flotta del 44% con oltre 575 nuovi veicoli.

Zity by Mobilize ha inaugurato lo scorso mese di settembre, il “Calcolatore del risparmio”.

Un servizio che consente ai cittadini di conoscere il potenziale risparmio annuo nel caso si utilizzi un veicolo Zity per i propri spostamenti.

Nell'ottobre del 2022, Zity ha avviato un progetto pilota per l'installazione di 50 tablet nella propria flotta di Madrid, al fine di migliorare l'esperienza di utilizzo e aumentare la sicurezza degli utenti. Se i risultati saranno soddisfacenti, il progetto pilota sarà esteso al resto dei mercati.