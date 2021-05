Lopalco: "Non dobbiamo sprecare l’opportunità di tornare al più presto alla normalità"

Puglia in zona gialla da lunedì 10 maggio. "Non dobbiamo sprecare l’opportunità di tornare al più presto alla normalità, grazie anche alla campagna vaccinale e all’avvicinarsi della stagione estiva. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio, con l’inevitabile ritorno alle restrizioni" dice l'assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco. "La circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora pesante", avverte. "L’ordinanza del ministro Speranza che inserisce la Puglia nella zona gialla da lunedì 10 maggio non è un invito al 'liberi tutti'", ribadisce Lopalco.

“Dovremo continuare a mantenere tutte le cautele, evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia". Intanto sono 1.494.887 le dosi di vaccino anti Covid somministrate fino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.30).

Oggi il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ha incontrato gli operatori di alcuni hub vaccinali dell’area Nord Barese e della Murgia, a Corato, Bitonto, Grumo Appula e Altamura. “Dobbiamo ringraziare – ha detto - medici, infermieri, amministrativi e volontari per lo sforzo straordinario che stanno compiendo quotidianamente”. Negli ultimi sette giorni, i centri vaccinali Asl – con il contributo dei medici di medicina generale - hanno superato le 71mila vaccinazioni.