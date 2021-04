Zona gialla e riaperture, pubblico negli stadi (anche per concerti)

Stesse regole negli stadi per lo sport e la musica. In vista del ritorno della zona gialla e delle riaperture dal 26 aprile, sarebbero queste le nuove indicazioni. Quindi, qualora ci fossero dei concerti o degli spettacoli negli stadi, varranno le stesse regole sul numero di spettatori che valgono per lo sport sempre in presenza di dispositivi di sicurezza personale come le mascherine Ffp2. Questo, a quanto si apprende, è contenuto nel documento di risposta del Cts alle richieste del ministro della Cultura, Dario Franceschini, che nei giorni scorsi aveva chiesto al Cts che "nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi".