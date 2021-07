Zona gialla, regole e criteri: per Costa "giusto rivedere parametri"

Zona gialla, regole e criteri per nuove restrizioni e misure? "I dati ci dicono che non nostro Paese la situazione" epidemiologica "è sotto controllo, io credo che dobbiamo convincerci che non dobbiamo valutare solo il numero dei contagi ma anche gli ospedalizzati. Credo che la riflessione" sui parametri per le chiusure chiesta dai presidenti di Regione "sia opportuna e giusta, perché i contagi possono anche innalzarsi ma dobbiamo monitorare la pressione sugli ospedali, è questo che ci deve preoccupare". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1.