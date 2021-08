Sono le due regioni con il più alto tasso di occupazione delle terapie intensive per pazienti Covid

Sardegna e Sicilia a rischio zona gialla: le due regioni restano quelle con il tasso di occupazione delle terapie intensive per pazienti Covid più alto in Italia. La prima si attesta al 10%, mentre la Sicilia è al 9%. Per quanto riguarda i reparti ordinari è la Sicilia ad avere la percentuale più alta con il 15%, seguita dalla Calabria con il 13%.