Zona rossa e lockdown weekend, nuove misure in arrivo

(Adnkronos)

Zona rossa in automatico se i contagi da coronavirus 'esplodono', chiusura nel weekend per arginare le varianti covid, misure e restrizioni più rigide per le zone rosse. Sono le ipotesi che il Comitato tecnico scientifico, su impulso del governo, discute nella riunione in corso stamattina. Sul tavolo, in particolare, la possibilità di far scattare la zona rossa in automatico, dove si verifica un'alta incidenza, ovvero 250 casi ogni 100mila abitanti, la chiusura nei fine settimana e zone rosse più rigide rispetto a regole e divieti attualmente in vigore.

Si profila quindi una ulteriore stretta a pochi giorno dal varo del Nuovo Dpcm, entrato in vigore il 6 marzo e valido fino al 6 aprile