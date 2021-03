Zona rossa per 11 regioni dal 15 marzo

(Adnkronos)

Zona rossa per 11 regioni da lunedì 15 marzo, zona arancione per 9 regioni. E' la mappa dell'Italia sulla base dei dati relativi all'epidemia di coronavirus.

Da lunedì, a quanto si apprende, l'Italia potrebbe avere questi colori: 11 Regioni e Province autonome in zona rossa (Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche) e 9 Regioni in zona arancione (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta). La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca.



I provvedimenti si inseriscono nel quadro caratterizzato dall'indice Rt in Italia a 1.16 secondo il report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Il governo oggi ha varato il nuovo decreto che stabilisce la zona rossa per tutto il Paese a Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Dal 15 marzo, la zona gialla diventa automaticamente zona arancione.