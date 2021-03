Zona rossa per Toscana e Calabria: regole e ordinanza

Zona rossa per Toscana, Calabria e Val d'Aosta da lunedì 29 marzo. E' quanto informa il ministero della Salute, spiegando che "il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia" Covid-19, "firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. "Per le restanti Regioni la situazione non cambia: sono in vigore le precedenti ordinanze o sono rinnovate quelle in scadenza", precisano dal dicastero.