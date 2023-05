Zoppas: "Forte promozione del made in Italy sulla piattaforma Amazon"

“Gli Amazon made in Italy Days sono dei giorni in cui viene incrementata fortemente la promozione del made in Italy nella piattaforma ci saranno circa 10 milioni di attività promozionali. Questo significa che c’è un marketplace all’interno di una delle piattaforme più importanti del mondo dove i nostri imprenditori hanno la possibilità di vendere il prodotto ma soprattutto è un momento di comunicazione del made in Italy”. Lo ha detto il presidente di Ice, Matteo Zoppas a margine dell’evento “le giornate del made in Italy digitale”, che si è svolto questa mattina al palazzo della Farnesina.