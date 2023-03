ZTE e i suoi partner vincono il «Premio Sfida Energetica 5G» di GSMA

BARCELLONA, Spagna, 28 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato oggi che l'azienda, insieme ai suoi partner, in particolare, il carbone Dahaize della China Coal Group Shaanxi Company, China Coal Technology&Engineering Group, China Coal Information Technology (Beijing) China Mobile e China Broadnet, ha ricevuto il premio 2023 «Premio Sfida Energetica 5G» per i loro sforzi congiunti nel progetto di «Reti a doppia frequenza 5 G per un'estrazione del carbone più intelligente».

Questo premio ben conferma che il «5G+Smart Mine» costruito congiuntamente dalla miniera di carbone e dalle TIC è stato riconosciuto dal settore.

Attualmente, sebbene la trasformazione intelligente della miniera di carbone sia diventata il consenso del settore, fattori negativi quali l'elevato rischio per il personale sotterraneo, l'insufficiente capacità di trasmissione dei dati nella produzione, i complessi sistemi di produzione e gestione e la difficile integrazione aziendale rappresentano ancora una grande minaccia per il settore, il che rende difficile promuovere l'attuale modalità di costruzione «5 G rete privata 1,0».

Essendo uno dei primi lotti di miniere dimostrative intelligenti in Cina, Dahaize Coal Mine, rinforzato con reti integrate 5 G da 700 MHz e 2,6 GHz, stazioni base originali intrinsecamente sicure e nuova architettura di rete cloud, ha notevolmente migliorato la copertura delle stazioni base garantendo al contempo un'ampia larghezza di banda. Risolve il problema della spedizione sotterranea delle miniere di carbone, non realizza cavi ottici sul piano di lavoro, riduce efficacemente i costi di costruzione della rete e promuove lo sviluppo intelligente del Dahaize Coal Mine, togliendo così l'immagine di essere «amaro, sporco e stanco» dell'industria carboniera.

Il successo del progetto «Reti a doppia frequenza 5 G per l'estrazione del carbone più intelligente» segna il successo della prima banda da 700 MHz 5 G e della tecnologia di fusione 2,6 GHz nel campo del carbone in Cina, e pone le basi per lo sviluppo approfondito di applicazioni interattive virtuali «5G+», gruppi robotici, guida senza equipaggio, apparecchiature indossabili intelligenti, ispezione intelligente delle pattuglie, estrazione intelligente completa, tunneling intelligente e altre applicazioni nelle miniere di carbone.

In futuro, ZTE, in collaborazione con partner del settore, continuerà a impegnarsi a promuovere l'integrazione della nuova infrastruttura di 5 G e della quarta industrializzazione, con l'obiettivo di fornire supporto alla trasformazione e allo sviluppo digitale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ZTE booth (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) al Mobile World Congress 2023, oppure visitare: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

Informazioni su ZTE:ZTE aiuta a collegare il mondo con l'innovazione continua per un futuro migliore. L'azienda offre tecnologie innovative e soluzioni integrate: il portafoglio comprende tutte le serie di dispositivi wireless e cablati, nonché servizi di telecomunicazioni professionali. Al servizio di oltre un quarto della popolazione globale, ZTE si impegna a creare un ecosistema digitale e intelligente che favorisca la connettività e la fiducia in ogni luogo. ZTE è quotata sia sulla borsa di Hong Kong che su quella di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

Seguici:Facebook www.facebook.com/ZTECorpTwitter www.twitter.com/ZTEPressLinkedIn www.linkedin.com/company/zte

RICHIESTE DA PARTE DEI MEDIA:Alessio De SioZTE ItaliaTel: +39 366 682 4010Email: alessio.desio@zte.com.cn

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-e-i-suoi-partner-vincono-il-premio-sfida-energetica-5g-di-gsma-301757758.html