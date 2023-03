ZTE tiene un Global Industrial Innovation Forum al MWC 2023, plasmando l'innovazione digitale

BARCELLONA, Spagna, 1 marzo 2023/PRNewswire/ -- ZTE Corporation, leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha tenuto un Global Industrial Innovation Forum dal tema "Shaping Digital Innovation" al Mobile World Congress (MWC) tenutosi a Barcellona il 27 febbraio 2023. Il forum comprende due sessioni in termini di "tendenze e opportunità future" e "dar vita a un nuovo valore", riunendo esperti nelle telecomunicazioni globali, agenzie di consulenza leader del settore, eco-partner e settori correlati, per tenere discorsi importanti e discutere su tendenze, strategie di sviluppo aziendale e tecnologie in aree specifiche.

Tra gli ospiti che parteciperanno e interverranno nel forum: Xu Ziyang, CEO di ZTE; John Hoffman, CEO di GSMA; George Held, Responsabile dello Staff di VEON Group; Vikram Sinha, Presidente e CEO di Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, Responsabile GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP di ZTE; Spas Velinov, CTO di Yettel Bulgaria EAD; Dott. Terje Jensen, SVP di Telenor Group; Ma Hongbing, GM of Science & Technology Innovation Department of China Unicom; Dott. Bi Qi, Chief Expert di China Telecom; Dott. Bai Gang, VP di ZTE; Hu Junjie, GM della commercializzazione wireless di ZTE; Juan David Rodriguez, CTO di America Movil Peru S.A.C; Dott. Rizal Akbar, VP di Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, C2b del AIS; e Forens Andrew John, Direttore Generale of Global Service di ZTE Europe.

Xu Ziyang, CEO di ZTE, che ha tenuto un discorso di benvenuto per il forum, ha dichia rato: "Ora ci troviamo di fronte alla più grande ondata digitale mai vista in passato che porterà cambiamenti che non abbiamo mai visto prima, e con questi cambiamenti ci saranno opportunità. Per cogliere queste opportunità, l'innovazione sarà fondamentale. Ecco perché abbiamo chiamato questa sessione 'Shaping Digital Innovation'. L'innovazione digitale offre essenzialmente molteplici vantaggi in termini di tre aspetti. In primo luogo, promuove sostanzialmente lo sviluppo dell'industria delle TIC, amplia i confini della capacità e salvaguarda la sostenibilità. In secondo luogo, crea nuovi valori per i settori verticali. Sfruttando il potere dell'innovazione digitale, possiamo promuovere enormi aumenti sia in termini di efficienza che di redditività. In terzo luogo, può sbloccare infinite possibilità al di là della nostra immaginazione. Con la continua evoluzione delle tecnologie digitali, il mondo reale e digitale converrà e si evolverà più rapidamente, ridefinendo finalmente tutta la nostra società. ZTE rimane aperto e impegnato a garantire vantaggi ai nostri clienti e partner e mira a costruire un ecosistema digitale e intelligente per un successo condiviso".

Durante la sessione di «Trend e opportunità future», diversi relatori ospiti hanno tenuto discorsi chiave sulle tendenze delle strategie del 2023 e sulle future strategie di sviluppo aziendale, tra cui George Held, Responsabile del personale di VEON Group; Vikram Sinha, Presidente Direttore e CEO di Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, Responsabile GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP Spas Velinov ZTE, CTO di Yettel Bulgaria EAD; e il Dott. Terje Jensen, SVP di Telenor Group.

Con la tendenza irreversibile della trasformazione digitale, la crescente domanda di traffico e potenza di calcolo non può essere ignorata. La tendenza generale dello sviluppo verde in tutto il mondo è imminente. Pertanto, rispondere alle tendenze dei tempi, esplorare le nuove opportunità della crescente intelligenza digitale, guidare le ondate dell'evoluzione tecnologica e industriale globale sono diventati fattori chiave per le aziende che si occupano di successo a lungo termine.

Durante la sessione di «Liberare un nuovo valore», Ma Hongbing, GM of Science & Technology Innovation Department of China Unicom; Dott. Bi Qi, capo esperto di China Telecom; Dott. Bai Gang, VP di ZTE; Hu Junjie, GM della commercializzazione wireless di ZTE; Juan David Rodriguez, CTO di America Movil Peru S.A.C; Dott. Rizal Akbar, VP di Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, CEBO of AIS e Ovens Andrew John, Chief Director of Global Service di ZTE Europe, hanno tenuto interventi di apertura sulla crescita del 5 G G, illuminando una nuova era ottica, nuove operazioni e manutenzione intelligenti, gemelli digitali e altri campi tecnici.

In qualità di azienda nativa digitale, ZTE ha collaborato ampiamente con partner globali nella costruzione di infrastrutture digitali e nello sviluppo dell'industria digitale, promuovendo l'intelligenza digitale e la bassa carbonizzazione delle industrie con tecnologie ICT innovative. ZTE si atterrà sempre alla filosofia aziendale di "Semplicità, Agilità e Apertura per il Win-Win" e si impegna a fungere da "motore dell'economia digitale" per dare forma all'innovazione digitale.

