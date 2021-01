ZTE vince il Privacy Strategy Contribution Award di BSI

SHENZHEN, Cina, 11 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori nel settore Internet Mobile, ha annunciato oggi di aver ricevuto il Privacy Strategy Contribution Award da BSI in occasione della terza edizione dello Smart Summit Economic Forum, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla protezione della privacy e alla conformità.

Il forum ha visto la partecipazione di quasi 300 rappresentanti di note aziende, istituti di ricerca, associazioni di settore e dipartimenti governativi ed è disponibile in streaming dal vivo.

BSI, organizzazione britannica che vanta 100 anni di attività, uno statuto reale ed è tra i membri fondatori dell'International Organization for Standardization (ISO), attribuisce l'Excellence Award 2020 in base a tre criteri principali: prestazioni avanzate, strategia di privacy e responsabilità sociale d'impresa (RSI).

"ZTE si distingue tra molte aziende con certificazione ISO27701 e si aggiudica il Privacy Strategy Contribution Award, con il quale le organizzazioni di certificazione professionale riconoscono il lavoro svolto dall'azienda a favore della protezione della privacy" ha dichiarato Shen Nan, Chief Legal Officer di ZTE. "Attuando standard elevati, l'azienda si è impegnata a integrare la protezione della privacy nelle attività aziendali e nella progettazione dei prodotti, con l'obiettivo di rafforzare la base di fiducia reciproca tra ZTE e i suoi partner globali, a vantaggio di entrambe le parti".

In precedenza ZTE è stata certificata con successo con il primo sistema di gestione della privacy ISO27701 per un prodotto 5G a livello mondiale emesso da BSI, indicando che i prodotti 5G di ZTE sono stati certificati dalle autorità in termini di sicurezza e conformità per il trattamento dei dati personali.

ZTE attribuisce grande importanza alla protezione della privacy, rispetta le leggi e i regolamenti in materia di protezione della privacy applicabili nei Paesi e nelle regioni in cui opera. Nel frattempo, l'azienda ha definito una regola di conformità e un sistema di controllo innovativi e ha integrato il design di protezione della privacy nel processo di ricerca e sviluppo del prodotto come caratteristica importante per la competitività dei prodotti. In futuro, l'azienda continuerà a collaborare con partner globali per promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto della conformità, nell'era dell'economia digitale.

Contatti per i media:

Margaret MaZTE CorporationTel: +86 755 26775189E-mail: ma.gaili@zte.com.cn