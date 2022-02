Zuckerberg: "Intelligenza artificiale chiave per il metaverso"

Una intelligenza artificiale avanzata sarà la chiave per il metaverso. Parola del ceo di Meta, Mark Zuckerberg, il fondatore di Fb, che aprendo l'incontro di Meta Inside the lab 'costruire il metaverso con l'IA' ha premesso che "il metaverso è una versione immersiva di internet: invece di guardare a qualcosa che è su uno schermo si puo' sentire e vedere quello che è lì come se si fosse presente".

E sia che si parli di hardware che di software la chiave per accedere a tutto questo è proprio l'intelligenza artificiale. "Ci stiamo confrontando con delle sfide la prima delle quali - ha detto Zuckerberg - è quella di creare una nuova generazione di assistenti che ci aiutino a esplorare un mondo nuovo, che nel metaverso non è il mondo fisico ma un mondo di realtà virtuale e realtà aumentata".

E' "un mondo dinamico e sempre in cambiamento e per questo l'intelligenza artificiale dovrà essere in grado di capire il contesto e imparare come fanno gli esseri umani" ha osservato il ceo di Meta.