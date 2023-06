Zuckerberg presenta Quest 3, nuovo visore di Meta Reality - Video

Mark Zuckerberg ha presentato oggi la nuova generazione di visori per la realtà virtuale e la realtà mista, che verrà resa disponibile nel corso di quest’anno. Si chiama Meta Quest 3 e offre una risoluzione più elevata, prestazioni superiori, un sistema rivoluzionario di tecnologia Meta Reality e un design più sottile ed ergonomico. Quest 3 sarà distribuito il prossimo autunno in tutti i Paesi in cui Meta Quest è attualmente supportato.

"In breve, la nostra visione è consentire alle persone di muoversi attraverso tutte le realtà in modo intuitivo e piacevole - sottolinea Mark Rabkin, Vice President per la Vr - andando oltre le classificazioni standard di ‘realtà virtuale’ e ‘realtà mista’ per offrire una gamma di esperienze di nuova generazione in grado di unire in modo fluido il mondo fisico e quello virtuale. Meta Reality offre sia la magia intensa e coinvolgente della Vr sia la libertà e il piacere di rendere il mondo fisico più divertente e funzionale con la Mr. Non vediamo l'ora di vedere cosa riusciranno a realizzare gli sviluppatori e i creator sulla piattaforma Quest quando le possibilità saranno infinite", sottolinea.

Quest 3 è retrocompatibile con il catalogo di Quest 2, che include oltre 500 giochi, app ed esperienze di realtà virtuale (e non solo), con tante altre novità per la Vr e Mr che stanno per essere rilasciate. Ciò significa che Quest 3 avrà fin da subito un catalogo di esperienze immersive tra i più ampi al mondo.