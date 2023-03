QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE FARMACEUTICA 01 Marzo 2023 Pharmakronos è il quotidiano di Adnkronos Salute che propone un accurato aggiornamento sui temi di maggiore interesse per chi opera nel settore farmaceutico: politica farmaceutica, economia farmaceutica, Ricerca & Sviluppo, Affari regolatori e safety dei farmaci, Medical Marketing IN QUESTO NUMERO: 01 Malattie rare, Regimenti (Fi): 'da Ue strategia per farmaci orfani a prezzi accessibili' 02 Endocrinologi, farmaci anti-obesità sottoutilizzati, prescritti da 2 esperti su 5 03 Cancro fegato avanzato, ok Ue a mix immunoterapico 04 Ok Ema a nuova terapia target per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma 05 Andreoni, 'su Marburg attenzione alta, non ci sono cure' 06 Herpes Zoster, 'Shingles Awareness Week' per informare sui rischi 07 News Adnkronos Salute contro le fake news PHARMAMARKET Ok Ema a nuova terapia per la Fabry 01 Malattie rare, Regimenti (Fi): 'da Ue strategia per farmaci orfani a prezzi accessibili' "In questi anni molti passi in avanti sono stati compiuti nella presa in carico dei pazienti con malattie rare. Ma ancora c’è molto lavoro da fare e dall’Europa può arrivare un contributo importante: i pazienti affetti da malattie rare meritano la stessa qualità di trattamento degli altri. Compito delle istituzioni è quello di non far sentire mai sole le famiglie ma metterle nelle migliori condizioni per affrontare la difficile sfida della malattia". Così l'europarlamentare di Forza Italia e vice capodelegazione Luisa Regimenti, nel giorno in cui si celebra il 'Rare Disease Day'. "In Europa - spiega in una nota - stiamo lavorando alla strategia di revisione farmaceutica che riguarda anche i farmaci orfani: un ruolo cruciale lo giocheranno gli incentivi alle aziende operanti in questo settore nello sviluppo di nuove terapie per garantire ai pazienti in tutta Europa un accesso ai farmaci a prezzi accessibili. Così come essenziali sono i fondi destinati da Bruxelles alla ricerca". "Non dobbiamo, infine, dimenticare che gran parte dei pazienti affetti da malattie rare incontrano difficoltà nella ricerca di diagnosi e cure per migliorare qualità e aspettative di vita - conclude - Su questo dobbiamo continuare a lavorare e l'approvazione da parte del Governo del nuovo Piano nazionale sulle malattie rare 2023-2025, dopo che l'ultimo era scaduto nel 2016, è un primo passo che va nella giusta direzione". 02 Endocrinologi, farmaci anti-obesità sottoutilizzati, prescritti da 2 esperti su 5 Farmaci anti-obesità "sottoutilizzati" in Italia: solo due specialisti su 5 prescrivono ai propri pazienti con obesità, anche di grado elevato, medicinali approvati per questa malattia in associazione a diete e stili di vita corretti. E' quanto emerge da una ricerca condotta dall'Associazione medici endocrinologi (Ame), appena pubblicata su 'Frontiers in Endocrinology'. E proprio gli specialisti dell'Ame, in occasione della Giornata mondiale dell'obesità che si celebra il 4 marzo, presentano la prima Linea guida sulla terapia del sovrappeso e dell'obesità resistenti al trattamento comportamentale nella popolazione adulta con comorbilità metaboliche. "Se si seguissero fedelmente tutte le raccomandazioni contenute nel documento - fanno notare gli esperti - potrebbe generarsi un risparmio di 16 miliardi di euro in 5 anni per il sistema sanitario nazionale, legato alle complicanze prevenibili dell'obesità". In particolare - spiega l'Ame in una nota - la metformina, farmaco non approvato in Italia per il trattamento dell'obesità, è utilizzata in media nel 30% dei pazienti, mentre i farmaci approvati per la terapia dell'obesità in misura minore: liraglutide solo nel 10% dei casi e ancora più raramente orlistat e naltrexone bupropione. "La tendenza alla sottoprescrizione dei farmaci - afferma Renato Cozzi presidente di Ame - dimostra che l'assioma 'il paziente obeso è obeso perché mangia' è ancora molto diffuso, anche tra i medici specialisti. In realtà l'obesità non è mancata volontà o solo cattive abitudini: è una vera e propria patologia cronica che va curata valutando tutte le opzioni terapeutiche, farmaci e chirurgia compresi". Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore appropriatezza terapeutica è stata pubblicata la prima Linea guida 'Terapia del sovrappeso e dell'obesità resistenti al trattamento comportamentale nella popolazione adulta con comorbilità metaboliche'. Approvato dall'Istituto superiore di sanità, il documento è stata redatto dall'Ame in collaborazione con Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), Sio (Società italiana dell'obesità), Sicob (Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche) e Sige (Società italiana gastroenterologia ed endoscopia digestiva). "Utilizzando una rigorosa metodologia in grado di garantire la più obiettiva revisione sistematica della letteratura scientifica, la Linea guida rappresenta un nuovo punto di riferimento per tutti medici che si occupano di obesità - commenta Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità e Metabolismo di Ame - Il documento, di 373 pagine, è focalizzato sulla terapia farmacologica e chirurgica nei pazienti in sovrappeso e obesi affetti da comorbilità metaboliche. I medici hanno ora a disposizione una guida basata sulle evidenze, che dà indicazioni precise su cambiamenti nello stile di vita, farmaci e chirurgia, da prescrivere ai pazienti in base a età sesso, situazione socioeconomica, indice di massa corporea e comorbilità presenti". L'obiettivo è mettere fine ad erronee convinzioni. La Linea guida Ame sull'obesità "sdogana la terapia medica e chirurgica - rimarca Chianelli - ed evidenzia che prescrivere ai pazienti la terapia giusta non è solo possibile, ma anche doveroso". Curare correttamente l'obesità, fra l'altro, riduce il rischio di sviluppare le complicanze metaboliche associate. "Con la pubblicazione del documento si conferma l'esistenza di una patologia cronica e invalidante, l'obesità, per la quale esistono terapie farmacologiche e chirurgiche efficaci e sicure - osserva Olga Eugenia Disoteo, coordinatore nazionale della Commissione Diabete Ame - Questa patologia è spesso sotto diagnosticata, stigmatizzata, trattata talvolta con indicazioni generiche e diete non sempre efficaci. La disponibilità di una linea guida, oltre a dare dignità a una patologia oggi ancora negletta, fornisce una chiara prioritizzazione degli interventi terapeutici mirati al singolo paziente e alle sue necessità cliniche. Il nuovo documento ha valore medico-legale e aiuta il medico nelle decisioni terapeutiche a garanzia dei pazienti". Nel testo - riporta la nota vengono fornite indicazioni anche sui nuovi farmaci per il trattamento dell'obesità, come semaglutide che si è dimostrato in grado di ridurre il peso corporeo in media del 15%. "Semaglutide è già approvato dall'Aifa - puntualizza Chianelli - e sarà a breve disponibile a pagamento in Italia. Al momento però per i farmaci dell'obesità non è prevista rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale". Un segnale importante del cambiamento culturale in atto viene da un Fondo sanitario integrativo privato che da quest'anno rimborsa fino a un massimo di 1.000 euro l'anno il costo di liraglutide e naltrexone bupropione nell'obesità grave. Inoltre, c'è una domanda depositata a marzo 2022 da Sio nella quale si chiede alle istituzioni di riconoscere la rimborsabilità dei farmaci per l'obesità per i pazienti con obesità grave o complicata. In questo contesto quindi la linea guida è un ulteriore impulso al riconoscimento istituzionale della patologia obesità e, auspicano gli endocrinologi, alla rimborsabilità da parte del Ssn dei farmaci per il trattamento dell'obesità. 03 Cancro fegato avanzato, ok Ue a mix immunoterapico La combinazione immunoterapica di durvalumab e una singola dose di tremelimumab di AstraZeneca è stata approvata nell'Unione europea per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (Hcc) avanzato o non resecabile. L'approvazione da parte della Commissione europea - spiega l'azienda anglo-svedese - fa seguito al parere positivo espresso nel dicembre 2022 dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema e si basa sui risultati positivi dello studio di fase III Himalaya pubblicati su 'New England Journal of Medicine Evidence'. "I risultati dello studio Himalaya, in cui è stato utilizzato un innovativo approccio di 'priming immunitario' con una singola dose di tremelimumab seguita da durvalumab in monoterapia - afferma Lorenza Rimassa, professore associato di Oncologia medica presso Humanitas University, Irccs Humanitas Research Hospital di Rozzano, Milano - forniscono un'importante arma aggiuntiva nel trattamento di prima linea del tumore del fegato in fase avanzata. Himalaya ha arruolato più di 1.300 pazienti ed è uno dei più ampi studi di fase 3 condotti nell'epatocarcinoma in stadio avanzato, con il follow-up a lungo termine più lungo finora presentato. Il nuovo regime Stride, basato sulla combinazione di due farmaci immunoterapici, durvalumab più tremelimumab, ha evidenziato un incremento della sopravvivenza clinicamente e statisticamente significativo rispetto a sorafenib, standard di cura al momento dell'avvio dello studio. Anche il tasso di risposta è risultato superiore con durvalumab più tremelimumab”. "I pazienti con epatocarcinoma in fase avanzata necessitano di trattamenti ben tollerati che possano prolungare significativamente la sopravvivenza globale - sottolinea Antonio Gasbarrini, direttore di Medicina interna e Gastroenterologia del Cemad Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Un dato rilevante in questo studio è la percentuale di pazienti lungo-sopravviventi: a tre anni il 31% dei pazienti trattati con la combinazione è vivo, rispetto al 20% dei pazienti trattati con sorafenib. Oltre al miglioramento dell'efficacia, è importante sottolineare che la combinazione ha salvaguardato la qualità di vita, dimostrando un buon profilo di tollerabilità, molto importante nel trattamento di pazienti con questo tipo di neoplasia, che tendono ad essere più fragili e caratterizzati da diverse comorbilità". "I tassi di tumore del fegato in Europa sono in costante aumento in tutti i Paesi - dichiara Dave Fredrickson, vicepresidente esecutivo Oncology Business Unit, AstraZeneca - L'approvazione di durvalumab e tremelimumab offre nuovi regimi terapeutici immunoterapici fortemente necessari, che potranno portare benefici alla vita dei pazienti europei con tumore del fegato avanzato". L'approvazione per il trattamento del carcinoma epatocellulare - si legge nella nota - si basa sui risultati dello studio di fase III Himalaya in cui il regime 'Single tremelimumab regular interval durvalumab' (Stride), composto da una dose singola dell'anticorpo anti-CTLA-4 tremelimumab (300mg) associato all'anticorpo anti-PD-L1 durvalumab (1500mg), seguito da durvalumab ogni 4 settimane, ha ridotto significativamente il rischio di morte del 22% rispetto a sorafenib. La sopravvivenza globale mediana era di 16,4 mesi rispetto a 13,8 con sorafenib. In base alle stime, il 31% dei pazienti trattati con la combinazione era vivo dopo tre anni rispetto al 20% di quelli trattati con sorafenib al follow-up della stessa durata. Il profilo di sicurezza della combinazione di tremelimumab in aggiunta a durvalumab era in linea con i profili già noti di ogni farmaco, e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. Il tumore del fegato è la terza causa di morte per cancro e il sesto tumore più comunemente diagnosticato al mondo. Circa 87mila europei hanno ricevuto una diagnosi di tumore del fegato nel 2020 e il 51% presentava uno stadio avanzato al momento della diagnosi. I tassi di tumore del fegato continuano ad aumentare rapidamente, con un incremento del 70% della mortalità legata al tumore del fegato in Europa dal 1990 al 2019. Circa il 75% di tutti i tumori primari del fegato negli adulti è un carcinoma epatocellulare. L'80-90% dei pazienti presenta anche cirrosi. Le malattie epatiche croniche sono associate a infiammazione che può causare lo sviluppo di carcinoma epatocellulare. Più della metà dei pazienti presenta stadi avanzati di malattia, spesso alla prima manifestazione dei sintomi. 04 Ok Ema a nuova terapia target per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di ivosidenib compresse - un inibitore dell'enzima mutato isocitrato deidrogenasi 1 (Idh1) - per due indicazioni: in combinazione con azacitidina per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta (Lma) Idh1 mutata di nuova diagnosi e non candidabili alla chemioterapia di induzione standard; in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con colangiocarcinoma (Cca) Idh1 mutato, localmente avanzato o metastatico, precedentemente trattato. Lo annuncia Servier, l'azienda produttrice della terapia, spiegando che il parere positivo del Chmp si basa sui dati clinici degli studi Agile (Lma) e ClarIDHy (Cca). "Si tratta di un importante traguardo per il trattamento dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta - afferma Hartmut Döhner, direttore medico del Dipartimento di Medicina interna dell'Ospedale universitario di Ulm, Germania - Circa nell'8% dei casi di questo tipo di tumore è presente la mutazione Idh1 e per questi pazienti questa efficace target therapy rappresenta un'importante opzione terapeutica, con solide prove di miglioramento della sopravvivenza globale e, cosa altrettanto importante, anche della qualità di vita". "Questa è un'ottima notizia per i pazienti con colangiocarcinoma intraepatico avanzato, un tumore con prognosi molto sfavorevole e opzioni terapeutiche limitate - aggiunge John Bridgewater, professore e consulente in Oncologia medica, University College Hospital, Londra - Per circa il 15% dei pazienti che presentano una mutazione Idh1, questa target therapy offrirà una valida opzione terapeutica, mirata ed efficace. Una nuova terapia personalizzata a disposizione dell'oncologia per migliorare il trattamento dei pazienti colpiti da questo tumore raro". La Lma - ricorda Servier in una nota - è un tumore del sangue e del midollo osseo caratterizzato da una rapida progressione. E' la leucemia acuta più comune negli adulti e colpisce 5 su 100mila abitanti in Europa, con oltre 20mila nuovi casi ogni anno. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per le persone con più di 60 anni è del 20%.Il colangiocarcinoma, tumore dei dotti biliari, è un tumore raro e aggressivo, spesso legato ad anamnesi mediche quali cirrosi o infezioni epatiche. Colpisce 1-3 su 100mila abitanti in Europa, con circa 10mila nuovi casi ogni anno. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è del 9%, ma è nullo nelle fasi metastatiche. Solo la chirurgia può curare i pazienti, ma il trattamento è possibile per un numero limitato di malati e il rischio di recidiva rimane elevato. La chemioterapia e l'immunoterapia sono le terapie standard per i pazienti con Cca che non possono essere sottoposti a intervento chirurgico o la cui malattia è progredita dopo l'intervento. "Il parere positivo del Chmp - dichiara Claude Bertrand, Executive Vice President R&D di Servier - è un ulteriore passo avanti verso la disponibilità nell'Unione europea di ivosidenib, il primo inibitore di Idh1 di cui è stata raccomandata l'approvazione in Europa per i pazienti affetti da Lma e Cca per i quali le opzioni terapeutiche sono molto limitate. Ivosidenib è il frutto della profonda trasformazione e dell'impegno di Servier in oncologia, che ha intrapreso un percorso promettente per i pazienti, concentrando la sua ricerca sui tumori difficili da trattare e sullo sviluppo di terapie mirate". Negli Stati Uniti ivosidenib è approvato dalla Fda in combinazione con azacitidina o come monoterapia per il trattamento della leucemia mieloide acuta Idh1-mutata di nuova diagnosi in adulti di età pari o superiore a 75 anni o che presentano comorbidità che precludono l'uso di una chemioterapia di induzione intensiva, e come monoterapia per il trattamento di adulti con Lma Idh 1-mutata recidivata o refrattaria. Il farmaco è approvato negli Usa anche per i pazienti con colangiocarcinoma Idh1-mutato, localmente avanzato o metastatico, precedentemente trattati. Ivosidenib in Cina può essere impiegato nei pazienti adulti con Lma recidivata o refrattaria che presentano una mutazione Idh1. Il parere positivo del Chmp per ivosidenib nei pazienti affetti da Lma e Cca con mutazione Idh1 sarà sottoposto alla Commissione europea che emetterà una decisione finale entro circa due mesi. La decisione sarà applicabile a tutti i 27 Stati membri dell'Ue più Islanda, Norvegia, Irlanda del Nord e Liechtenstein. 05 Andreoni, 'su Marburg attenzione alta, non ci sono cure' Il virus Marburg "fa parte di quella famiglia di patogeni che provoca la febbre emorragica, come Ebola. Non ci sono stati focolai in Occidente, ma limitati ad alcune zone dell'Africa. Certamente è un virus su cui vanno tenuti alti l'attenzione e il controllo perché ha una altissima letalità - oltre l'50%, ma può variare - e anche una buona trasmissibilità. Ma soprattutto, al momento non sono disponibili trattamenti antivirali specifici né vaccini per la prevenzione della malattia da virus Marburg" o Mvd. Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, professore di Malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), dopo il caso sospetto in Spagna di uomo rientrato dalla Guinea Equatoriale, poi risultato negativo. "L'allarme scattato in Spagna però è un buon segnale - osserva Andreoni - Vuol dire che la rete di sorveglianza funziona". 06 Herpes Zoster, 'Shingles Awareness Week' per informare sui rischi Dal 27 febbraio al 5 marzo torna la 'Shingles Awareness Week', settimana globale per aumentare la comprensione dell'impatto dell'Herpes Zoster, il cosiddetto Fuoco di Sant'Antonio, sulla vita delle persone e dei pazienti fragili e favorire il confronto sui rischi e sulle complicanze di questa patologia che si può prevenire. Promossa in tutto il mondo da GlaxoSmithKline (Gsk) in collaborazione con l'International Federation on Ageing (Ifa), e in Italia con il patrocinio di Italia Longeva, nella seconda edizione l'iniziativa trova un Paese più attento al tema della prevenzione e più incline ad approfondire i rischi della patologia, ma ancora poco informato. In un sondaggio condotto da Ipsos in Italia su 300 persone tra i 40 e i 75 anni - riferisce Gsk - emerge che c'è ancora poca consapevolezza sul Fuoco di Sant'Antonio: il 47% del campione non conosce la serietà della patologia e solo uno su due sa che il dolore debilitante è uno dei sintomi principali. Nonostante ciò, la maggior parte dei partecipanti (64%) riconosce che l'impatto dell'Herpes Zoster sulla qualità di vita è "estremamente negativo". Proprio per sottolineare il fatto che questa patologia dolorosa e invalidante può essere prevenuta, il tema della Shingles Awareness Week 2023 è 'Accendi le tue passioni, non farti fermare dal Fuoco di Sant'Antonio'. Il virus che causa l'Herpes Zoster è quello della varicella-zoster, che causa la varicella, ricorda una nota. Oltre il 90% degli adulti sopra i 50 anni ha già contratto il virus e un adulto su tre svilupperà la malattia nel corso della sua vita. Ecco perché è importante essere consapevoli dei possibili rischi e confrontarsi con il proprio medico per conoscere quali strumenti di prevenzione sono oggi disponibili e cosa si può fare per ridurre il rischio di sviluppare il Fuoco di Sant'Antonio. "L'Herpes Zoster, recrudescenza del virus della varicella avuta da bambini, quando si ripresenta in età adulta aggredisce i nervi, soprattutto in quei soggetti, come gli anziani, che hanno un'immunità deficitaria o un quadro di fragilità per la presenza di comorbidità - afferma Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva - La malattia peggiora fortemente la qualità di vita di chi ne è colpito e può avere esiti molto pericolosi se intacca alcuni punti critici come il nervo trigemino, provocando addirittura la cecità. A preoccupare è soprattutto la nevralgia post-erpetica, una complicanza che può manifestarsi a distanza di tempo causando dolori lancinanti lungo il nervo colpito, spesso non trattabili con i farmaci. Un modo per far sì che il Fuoco di Sant'Antonio non si accenda ed evitare tutte queste temibili sequele c'è ed è la vaccinazione". Una particolare attenzione al tema della protezione dei pazienti fragili - prosegue la nota - è riservata alle persone affette da diabete mellito di tipo 1 e 2, per le quali la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), l'Associazione medici diabetologi (Amd) e la Società italiana di diabetologia (Sid) hanno raccomandato, come si legge in un documento congiunto del 25 gennaio scorso, la "vaccinazione anti-Herpes Zoster con vaccino ricombinante adiuvato a partire dai 18 anni di età", in aggiunta alle altre disponibili (antinfluenzale, anti- pneumococcica, anti-Sars-CoV-2, anti-meningococcica B e ACWY, anti-epatite B, anti-difterite tetano pertosse e anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella). L'indagine Ipsos mostra inoltre che solo il 26% ha parlato col proprio medico dell'Herpes Zoster e degli strumenti di prevenzione e, fra i pazienti che soffrono di altre comorbilità e che sono immunodepressi per altre condizioni, il dato sale al 30%. Su una cosa concordano gli intervistati: per il 65% dovrebbe essere lo stesso medico a iniziare la discussione sulla malattia con il proprio paziente. "I vaccini 'fanno vita', ma non c’è consapevolezza, soprattutto tra gli anziani, di questa opportunità di prevenzione che aiuta ad invecchiare meglio - osserva Bernabei - Nel caso dell'Herpes Zoster, oggi abbiamo a disposizione un vaccino proteico ricombinante che si è dimostrato altamente efficace nell'impedire la malattia e le sue sequele, offerto gratuitamente ai 65enni e ai soggetti ad aumentato rischio, in base all'accesso regionale. Un motivo in più per valutare insieme al proprio medico di fiducia l'opportunità di vaccinarsi". Sono molte le iniziative pubbliche che offrono opportunità di prevenzione gratuita sia alla popolazione con più di 65 anni sia alle persone fragili, attraverso progetti e campagne di vaccinazione. Tra queste, l'Open day organizzato dal Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma per giovedì 2 marzo, quello del 28 febbraio al Centro vaccinale dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e, sabato 4 marzo, a Milano presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. A questi appuntamenti si aggiungono le iniziative di chiamate attive alla vaccinazione anti-Herpes Zoster, promosse da diverse aziende sanitarie a livello locale per coloro che hanno più di 65 anni, come quelle previste in Lombardia dalla Asst Valle Olona e in Veneto dall'Azienda Ulss 8 Berica. PHARMAMARKET Ok Ema a nuova terapia per la Fabry Chiesi Global Rare Diseases, business unit dell'italiana Chiesi, e l'americana Protalix BioTherapeutics annunciano che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di Prx-102 (pegunigalsidasi alfa), primo e unico enzima pegilato per il trattamento di adulti affetti dalla malattia di Fabry. "Chiesi e i nostri partner di Protalix sono profondamente impegnati nei confronti delle persone affette dalla malattia di Fabry e delle relative famiglie, molte delle quali hanno esigenze mediche non soddisfatte - dichiara Giacomo Chiesi, Head of Chiesi Global Rare Diseases - Rivolgiamo la nostra più profonda gratitudine a tutte le persone affette dalla malattia di Fabry che hanno partecipato agli studi clinici. Grazie a loro Prx-102 è stato ampiamente studiato nel corso del programma di sviluppo clinico, consentendo di ottenere dati per la valutazione del Chmp e il parere positivo sul profilo rischi-benefici di Prx-102. Non vediamo l'ora di progredire verso l'approvazione e il lancio in Europa e porteremo avanti la nostra missione per offrire questa potenziale nuova opzione terapeutica alle persone affette dalla malattia di Fabry in tutto il mondo". Per Dror Bashan, presidente e amministratore delegato di Protalix, il via libera degli esperti Ema riconosce "la forza dei dati positivi del nostro solido programma di studi clinici" e sottolinea "il potenziale del Prx-102 nel fornire una nuova opzione terapeutica ai pazienti affetti dalla malattia di Fabry. I dati del nostro programma clinico indicano che Prx-102 ha il potenziale per diventare una terapia di lunga durata con un profilo di tollerabilità e immunogenicità favorevole. Insieme a Chiesi continuiamo a impegnarci per portare Prx-102 sul mercato e a lavorare per migliorare potenzialmente la qualità della vita dei pazienti affetti dalla malattia di Fabry. Ringraziamo il personale dello studio per il suo impegno e attendiamo con ansia la decisione finale della Commissione europea", prevista per l'inizio di maggio. Prx-102 - spiegano Chiesi e Protalix - è un nuovo enzima alfa-galattosidasi-A (α-Gal-A) ricombinante umano come terapia enzimatica sostitutiva (Ert) per il trattamento della malattia di Fabry. Il parere positivo del Chmp nasce da una richiesta di autorizzazione alla commercializzazione che ha incluso dati positivi provenienti da una estesa serie di studi preclinici, clinici e di produzione. Il programma di sviluppo clinico comprende gli studi clinici di fase 3 Balance, Bridge e Bright già completati, lo studio clinico di fase 1/2 e gli studi di estensione correlati in corso, che insieme rappresentano più di 400 anni di esposizione al Prx-102. Il farmaco è stato studiato in più di 140 pazienti, sia naïve al trattamento Ert sia già sottoposti a Ert, e comprende uno studio di comparazione testa a testa rispetto all'agalsidasi beta. "Nonostante gli importanti progressi compiuti nel trattamento della malattia di Fabry, molti pazienti ancora convivono con bisogni insoddisfatti che influiscono sulla loro qualità di vita - commenta Antonio Pisani, professore di Nefrologia all'Università degli Studi Federico II di Napoli - E' importante ricordare che Prx-102 è stato ampiamente studiato sia in pazienti naïve alle Ert sia in pazienti con esperienza di Ert. I solidi dati clinici supportano il parere positivo del Chmp e non vedo l'ora di avere l'opportunità di offrire una nuova opzione terapeutica ai pazienti con malattia di Fabry, in attesa dell'autorizzazione finale. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone con malattia di Fabry e ai ricercatori che hanno partecipato agli studi clinici e che hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo per tutta la comunità". Cancella iscrizione newsletter La Newsletter quotidiana di informazione farmaceutica.

