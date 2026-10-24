"Per poter aumentare i salari è necessario recuperare la cosiddetta produttività. Diminuire il cuneo fiscale è uno dei palliativi, perché il cuneo fiscale è come dire che il bicchiere è mezzo vuoto. Invece il bicchiere lo vogliamo riempire”. Sono le parole di Antonio Maria Rinaldi, responsabile nazionale del dipartimento di Economia di Futuro Nazionale, intervenendo oggi alla IX Consulta Confederale di Confintesa. L’economista ha partecipato al convegno “Vivere del proprio lavoro. Salario, dignità e la promessa dell’articolo 36”.

“Il punto fondamentale sollevato da Confintesa è un problema molto sentito, cioè la dignità del salario. C’è l’articolo 36 della Costituzione che ce lo ricorda, ma purtroppo, come molti articoli della Costituzione, non è attuato nella sua interezza - prosegue Rinaldi - Ricordo che l’Italia è il fanalino di coda perché i dati Ocse dicono che negli ultimi trent’anni i salari reali, cioè al netto dell’inflazione, sono saliti solamente del 2,3%. Se vediamo i nostri partner più vicini, come la Francia, dove sono aumentati più del 27%, e la Germania, quasi il 24%, siamo chiaramente in una situazione di estremo disagio”.

Per recuperare produttività, secondo Rinaldi, “ci sono molti fattori, a iniziare dalla formazione del personale, dall’aumentare il livello tecnologico delle aziende, dalla sburocratizzazione di un sistema che ancora purtroppo è estremamente legato alla burocrazia, con l’ausilio di capitali più diretti, non intermediati, e quindi anche con un costo dei finanziamenti più basso”. “Ma soprattutto serve una visione diversa dei contratti collettivi. Sappiamo che in Italia una percentuale altissima di contratti sono collettivi e la proposta di Confindustria è invece quella di, tra virgolette, personalizzare secondo le esigenze produttive delle aziende. Secondo me, secondo noi, è un’ottima possibilità per aumentare la produttività e quindi anche gli stipendi dei lavoratori, che giustamente sono rimasti molto al palo”, conclude.