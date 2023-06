Come si fa lo Spid? Cosa serve per fare la carta d'identità elettronica? Il bonus vacanze c'è ancora? Come prenotare un vaccino e cos'è un fascicolo sanitario elettronico? A queste e a tante altre domande risponde Facilitalia, il canale creato per offrire ai cittadini le risposte, i consigli e le informazioni utili nella gestione della vita quotidiana