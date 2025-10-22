Farmaceutica

Leucemia linfatica cronica, ok da Aifa a rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib
La nuova opzione terapeutica di Lilly è disponibile in fascia H con monitoraggio tramite Registro Aifa, a seguito della pubblicazione in Gu dello scorso marzo
La nuova opzione terapeutica di Lilly è disponibile in fascia H con monitoraggio tramite Registro Aifa, a seguito della pubblicazione in Gu dello scorso marzo
Murelli (Lega), 'competitività si gioca su capacità di attrarre investimenti'
Accord Healthcare Italia annuncia la nomina di Nicola Mazzanti a Country Director, segnando un passaggio chiave nel percorso di evoluzione strategica dell'azienda. Una scelta che valorizza una leadership giovane, dinamica e orientata al futuro, in una fase di profondo riposizionamento del gruppo nel ...
La nuova normativa impone alle aziende costi aggiuntivi per trattamenti mirati a rimuovere dalle acque reflue urbane i microinquinanti che derivano dai prodotti farmaceutici e cosmetici. Da tempo il settore intero avanza obiezioni e lancia alert sul reale impatto del provvedimento
Cattani (Farmindustria): "Il lavoro e le competenze diventano le leve strategiche per affrontare le nuove sfide delle Life Sciences"
Al Croi 2026 presentati i risultati degli studi di fase 3 Artistry 1-2 su combinazione bictegravir/lenacapavir
Riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo decisamente complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza...
Nel nuovo incarico guiderà la crescita di Ipsen Italia, consolidando gli obiettivi strategici e l’impegno dell’Azienda negli ambiti di R&S e accesso alle terapie
Primo investitore pubblico in 17 tra start-up, spin-off universitari, Pmi e in 3 progetti di ricerca industriale, oltre ad aver avviato 7 progetti su poli di innovazione. Tria: "Attori, risorse e strategie i tre pilastri"
"Abbiamo l'obbligo, per farla diventare una fattore di successo, di spiegare alle persone quale sia il loro ruolo in un contesto che è profondamente cambiato"
"Sanofi è un'azienda biofarmaceutica che si è posta come posizionamento quello di essere guidata dalla ricerca e dallo sviluppo, ma potenziata dall'intelligenza artificiale e su questo ha costruito la sua strategia di innovazione e trasformazione. In tutti i livelli organizzativi l'Ia è diventata una...
"La Fda comincia a prendere in considerazione i dati sintetici per accettare nuovi dati di fase 3, ma il faro è sempre il metodo scientifico"
Acquisizione spettrometro Nmr Bruker Avance Neo 800 MHz una sfida a malattie rare, oncologia e drug discovery
"Buon senso deve prevalere perché il settore farmaceutico è centrale per l'economia europea"
Closing previsto a ottobre con il pagamento di 250 mln di dollari
Il ricordo commosso dell'associazione nazionale delle imprese del farmaco: "Giornalista generoso e umano, tutti lo ricorderanno al lavoro fino all'ultimo"
"Ore al telefono inutilmente, ho una carriera e delle responsabilità e devo viaggiare ma senza non potrò farlo in sicurezza"
Tutti i settori hanno contribuito al risultato