Farmaceutica in lutto per la scomparsa di Antonio Morelli, storico capo ufficio stampa di Farmindustria

"Farmindustria comunica con profondo dolore e cordoglio la scomparsa del suo Capo Ufficio Stampa, Antonio Morelli, che ha affrontato e combattuto con coraggio straordinario e fede una grave malattia che lo ha colpito pochi mesi fa". Così l'associazione nazionale delle imprese del farmaco, che diffonde in una nota un commosso ricordo di Morelli, 'Tonino' per la comunità di giornalisti che in tanti anni ha avuto modo di collaborare con lui, conoscerlo e volergli bene.

"Un giornalista generoso e dal tratto umano sempre aperto e sorridente - lo descrive Farmindustria - che ha saputo costruire con grande professionalità e generosità nei suoi 26 anni in associazione un rapporto leale e rispettoso tra il settore farmaceutico e i media. Le sue qualità umane e le sue doti professionali sono state riconosciute e apprezzate non solo dagli associati, ma anche dai colleghi giornalisti, ai quali era legato da sincero affetto. Tutti lo ricorderanno al lavoro fino all'ultimo. E mancherà moltissimo sia alle colleghe e colleghi di Farmindustria, sia alle colleghe e ai colleghi giornalisti. Alla sua famiglia va il nostro pensiero, la nostra vicinanza, la nostra riconoscenza e l'affetto più profondo in questo momento di grande dolore".