Migranti, scoperta truffa sul click day. Meloni: "Combattiamo l'illegalità"

"Il governo continuerà a combattere ogni forma di illegalità, legata all'immigrazione, perché l'Italia non è terra di conquista per i trafficanti di permessi e per chi vive di furbizie e scorciatoie" scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Un anno fa", scrive la premier, "ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del 'click day' per i permessi di soggiorno". "Da allora sono emerse diverse gravi azioni criminali connesse con il traffico dei permessi di soggiorno" conclude.