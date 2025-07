Femminicidio, da Senato sì all'unanimità a disegno di legge

Via libera del Senato all'unanimità, con 161 voti favorevoli, al disegno di legge sul femminicidio. La legge reca una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna. Il ddl passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva.