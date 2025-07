Fine settimana di grandi partenze per gli italiani, che per l'esodo estivo si troveranno a fare i conti con traffico intenso da bollino rosso a partire da oggi, venerdì 25 luglio, e almeno fino a domenica. Ma il peggio, avverte Anas, è previsto per agosto, con sabato 2 e 9 contrassegnati dal bollino nero.