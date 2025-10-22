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Benessere

Per dormire bene serve ridurre lo stress
salute/benessere

Per dormire bene serve ridurre lo stress

Viviamo un'epoca in cui lavoro e tempo libero si confondono, lo smart working ha letteralmente trasformato in uffici le nostre case, sempre più importante oggi non accumulare troppo stress e quindi ritagliarsi del tempo per “scollegarsi” e riposare. Lo stress fa dormire male e può cronicizzare l’inso...

Gian Maria Bianchi
salute/benessere

Benessere, il coach Bianchi fa ritrovare il buonumore

Il mito di Sisifo che lo vede portare un masso faticosamente in cima alla montagna alla quale non arriva mai perché il masso rotola sempre al punto di partenza, è una perfetta similitudine di una vita che spesso avvertiamo apparentemente senza significato e senza grandi armi a disposizione per contra...

(Fotogramma)
salute

Mamma dopo i 40 anni, solo il 5% ci riesce in modo naturale

"La società è profondamente cambiata e si è evoluta. Ma non si può dire altrettanto del nostro sistema riproduttivo, che infatti segna sui 35 anni l'inizio del declino della curva della fertilità femminile. Secondo l'American Society for Reproductive Medicine, la possibilità di concepire spontaneamen...



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