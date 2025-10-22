Un alleato dalla natura per pelle e capelli da sogno: scopri l'olio di rosmarino
I reali benefici di questo ingrediente e come integrarlo nella propria routine di bellezza
I reali benefici di questo ingrediente e come integrarlo nella propria routine di bellezza
Fare attività sportiva d'estate si può, ma con qualche precauzione. I consigli del fisioterapista Gaetano Schettino
Nuovo servizio all'ospedale Israelitico al via lunedì 4 maggio, 'obiettivo semplificare accesso a cure odontoiatriche'
Durante un'ondata di calore, c'è la tentazione di buttarsi sotto una doccia ghiacciata. I motivi per cui non è la scelta giusta
Indagine presentata al Milan Longevity Summit: possibile 'hackerare' il nostro organismo riportando indietro le lancette dell'orologio biologico
Mauro Minelli propone una guida per affrontare questa malattia, imparare a conviverci e riconoscere i fasi miti
Una manciata di mandorle sostiene obiettivi di fitness e recupero fisico in atleti e principianti
Concetti stravaganti quelli della cucina futurista che si rifanno ad un movimento artistico e culturale che ha prodotto grandi mutamenti, inventando nuove forme estetiche in ogni campo, anche nelle nostre cucine. I gusti e la consapevolezza alimentare degli italiani, tuttavia, si stanno evolvendo ver...
In collaborazione con: Puradvice
Viviamo un'epoca in cui lavoro e tempo libero si confondono, lo smart working ha letteralmente trasformato in uffici le nostre case, sempre più importante oggi non accumulare troppo stress e quindi ritagliarsi del tempo per “scollegarsi” e riposare. Lo stress fa dormire male e può cronicizzare l’inso...
Il mito di Sisifo che lo vede portare un masso faticosamente in cima alla montagna alla quale non arriva mai perché il masso rotola sempre al punto di partenza, è una perfetta similitudine di una vita che spesso avvertiamo apparentemente senza significato e senza grandi armi a disposizione per contra...
Gli italiani sono già pronti alle prossime festività: dai regali agli addobbi, oltre 1 famiglia su 2 (58%) spenderà lo stesso budget dello scorso anno, mentre il 33% anche di più. Complice l'entusiasmo di un ritorno alla normalità e alla possibilità di stare insieme, questo è il periodo ideale per ri...
In collaborazione con CurrentBody
in collaborazione con CurrentBody
"La società è profondamente cambiata e si è evoluta. Ma non si può dire altrettanto del nostro sistema riproduttivo, che infatti segna sui 35 anni l'inizio del declino della curva della fertilità femminile. Secondo l'American Society for Reproductive Medicine, la possibilità di concepire spontaneamen...
I consigli del nutrizionista Ciro Vestita, "da evitare alimenti che affaticano perché difficili da digerire, come formaggi fermentati, insaccati, bistecche alla griglia"
I consigli del nutrizionista
Secondo Natrue: Kombucha, Thanaka e composti derivati da alghe, tra i nuovi ingredienti