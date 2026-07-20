Energia: consumi di gas in crescita, +3% a giugno 2026 rispetto all’anno precedente
Gasdotti, rigassificatori e stoccaggi garantiscono approvvigionamenti diversificati, flessibilità del sistema energetico e continuità delle forniture
Gasdotti, rigassificatori e stoccaggi garantiscono approvvigionamenti diversificati, flessibilità del sistema energetico e continuità delle forniture
In Italia cresce la domanda di gas - +3% a giugno 2026 rispetto a giugno 2025 - trainata soprattutto dalla produzione termoelettrica, mentre il Paese rafforza la propria sicurezza energetica grazie a stoccaggi ai massimi livelli e a una rete infrastrutturale sempre più resiliente. Gasdotti, rigassifi...